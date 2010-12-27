Балетная труппа Петербургской консерватории требует спасти коллектив

Петербургская балетная труппа создала петицию с требованием спасти коллектив из 79 человек от расформирования.

На сайте change.org опубликовали петицию от имени балетной труппы Петербургской консерватории с требованием спасти коллектив от расформирования.

Ранее стало известно, что из консерватории планируют уволить 79 сотрудников. По словам, написанным в петиции, становится ясно, что все эти люди - члены балетной труппы, которую расформировывают с 7 сентября. Как утверждают в консерватории, по вынужденной причине нерентабельности нехватки площадок в стенах консерватории.

"Спектакли именно балетной труппы всегда имели наибольший успех у зрителя, как на родной сцене, так и на других площадках города. Но это не берется в расчет: руководство консерватории идет по простому пути - ставит крест на коллективе, на истории театра, на его будущем и на его зрителях, которым не по карману будут билеты в Мариинский или в Михайловский театры", — говорится в петиции.

Стоит заметить, что многие сотрудники проработали в труппе более 20 лет.

Напомним, что в петербургской консерватории планируют расформировать коллектив из 79 сотрудник. По словам представителя консерватории, причина этому реконструкция здания и нехватка площадок.