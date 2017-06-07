Балетмейстера Мариинского театра похоронят 8 июня

Балетмейстер Сергей Вихарев умер в кресле стоматолога

Накануне стали известны подробности смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева. Как рассказали в пресс-службе Мариинского театра, балетмейстер умер на 56-м году жизни в кресле стоматолога – он не вышел из наркоза. Мужчина обратился в стоматологическую клинику для установки имплантов.

По некоторым данным, организм Вихарева не справился с сильнодействующим анестетиком пропофолом (в частности, в США он используется для смертельных инъекций приговоренным преступникам). Этот препарат имеет побочные эффекты в виде понижения артериального давления, нарушения сердечного ритма, кратковременной остановки дыхания.

Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии. Назначен ряд экспертиз, в том числе биохимическая, которая должна подтвердить или опровергнуть взаимосвязь между введенным препаратом и остановкой сердца.

Как сообщили в Мариинском театре, прощание с Сергеем Вихаревым пройдет утром 8 июня в фойе бельэтажа Мариинского театра (историческая сцена). Артиста похоронят на Серафимовском кладбище.

Видео: архив