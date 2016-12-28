Ради эффектного видео балерина танцевала на улице в морозный день

В Ростове молодая девушка в легкой одежде не побоялась погодных условий и станцевала на радость прохожим.

В сети появилось видео, на котором девушка в легкой одежде танцует на улице в зимний морозный день. Ради эффектных кадров балерина рискнула своим здоровьем. Можно заметить, как девушка в пачке на фоне украшенного к Рождеству города и тепло одетых людей, танцует практически в летней одежде и просто улыбается на камеру, будто столбик термометра показывает температуру намного выше 0 градусов.

Как пишет на своей странице в соцсети режиссер клипа, балерина Аня стойко терпела все дубли и погодные условия. "Боевой характер!" – отмечает девушка.

Многие интернет-пользователи интересуются, все ли в порядке со здоровьем танцовщицы. Впрочем, ради блистательного видео создатели порой готовы пойти на все. Так актеру в кинофильме "Рыба-мечта" приходилось довольно часто плавать в холодном Балтийском море во время съемочного процесса.



Видео: youtube, Lidya Dexx

Фотография: вконтакте , Анна Кузнецова