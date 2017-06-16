Байкер попал в реанимацию после ДТП на Светлановском

Мужчина находится в тяжелом состоянии после столкновения с припаркованным авто

В четверг, 16 июня 2017 года, около десяти часов вечера на Светлановском проспекте в Петербурге произошло серьезное ДТП. Как сообщается, в аварии сильно пострадал молодой мужчина, который управлял мотоциклом.

По словам свидетелей, около 22:00 у дома 77 по Светлановскому проспекту мотоцикл врезался в припаркованный KIA Ceed.

На место был вызван реанимобиль. По предварительным данным, молодой человек выжил, но получил серьезные травмы. Его госпитализировали в реанимационное отделение одной из городских больниц.

Со слов очевидцев, 35-летний мужчина, управлявший мотоциклом, был не очень трезв. Его доставили в больницу, а мотоцикл отправился на штрафстоянку.

Видео: архив