Бабушка потеряла малолетних внуков на поезде "Мурманск - Санкт-Петербург"

На поезде, идущем из Мурманска в Санкт-Петербург сотрудники транспортного отдела МВД обнаружили мальчиков 4 и 9 лет.

Нелепая и опасная история произошла накануне на Октябрьской железной дороге. Пожилая женщина из Мурманска потеряла своих внуков в поезде, идущем в Санкт-Петербург. На станции Кемь дама вышла на улицу и случайно села на обратный поезд. Оставленные в одиночестве дети поехали в Санкт-Петербург уже без бабушки. К счастью, 57-летняя дама быстро поняла свою ошибку и сообщила о ЧП в УТ МВД.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уже на станции Сегеж 4-х и 9-летнего мальчиков нашли инспекторы по делам несовершеннолетних. Детям была оказана вся необходимая психологическая помощь, а также обеспечена их охрана. Что касается забывчивой бабушки, то она присоединилась к детям в городе Петрозаводск. Несмотря на это всю дорогу до Санкт-Петербурга их сопровождали сотрудники транспортного отдела полиции.