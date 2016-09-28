Борис Гребенщиков: бабьим летом все бабы будут с нами

Этой осенью, 9 сентября на Елагином острове состоится Фестиваль мировой музыки «Части света». Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, который является арт-директором этого события вместе с Ильей Бортнюком и Алексеем Ипатовцевым на пресс-конференции рассказали, как это будет.

"Это будет один день большого-большого праздника, и надеюсь, он будет проходить не один год, я большой оптимист, верю, что это будет и на следующий год, и через год, и через два" – рассказывает пресс-аташе Бориса Гребенщикова.

А продюсер фестиваля добавляет, что при успешном стечении обстоятельств, каждый год, примерно в первый уикенд сентября в Санкт-Петербурге будет проходить большой праздник музыки. Его цель заключатся в представление людям богатств современных музыкантов и культурных традиций разных стран.

Кроме музыки на фестивале будет обязательно кухня народов мира, то есть, блюда будут подбираться таким образом, чтоб люди могли попробовать разную экзотическую еду. Плюсом ко всему, на площадке будет работать рынок таких же редких музыкальных инструментов. То есть, "Части света" будут удивлять зрителей совершенно различным наполнением. Да и сама музыка будет разная, как признаются участники конференции:

"Всего будет скорее всего 8-9 исполнителей. Скоро у нас будет сайт, скоро он заработает, там все будет. Можно будет послушать и посмотреть" – объясняет Илья Бортнюк, и подчеркивает, - "основная цель нашего фестиваля – чтобы люди объединялись с помощью музыки, и даже артисты из "вражеских " стран так называемых, которые будут играть у нас: Америка, Украина, то есть не вражеские скажем так, а те, с кем у нас не очень хорошие политические отношения, так вот, хотим показать, что музыка она вне политики".

Борис Борисович соглашается со своими коллегами и добавляет в вышесказанное немного своей личной точки зрения на происходящее сейчас в музыкальной индустрии:

"Когда ходишь по улице и видишь замечательные афиши, расклеенные везде с концертными программами такими и такими – понимаешь, что в мире ничего не изменилось за последние 60 лет. Я помню, что я ходил, когда мне было лет 7-8 и думал: как это "мутату" могут люди вообще терпеть, этот ужас, который еще везде рекламируют".

Лидер "Аквариума" вспоминает, что именно когда появилась настоящая музыка и "The Beatles", он понял, для чего живет:

"В мире очень мало музыки, в мире, который доступен нам вокруг. Музыкантов, которые могли бы нас пробудить и напомнить о том, что музыка – это великое дело. А вот это чудовищная "чухня", которую везде рекламируют и которую можно увидеть по телевизору, услышать по радио. Есть музыка, которую не показывают по первому каналу – и она прекрасна".

Именно такой чудесной музыки и хочется организаторам фестиваля привезти в Северную столицу из разных уголков мира. Борис Гребенщиков, сразу выбрал несколько людей, которых знает и любит довольно давно и среди них зрители фестиваля могут услышать такие группы, как: Ману Дельгадо (Австрия), группы Flook (Ирландия), Terakaft (Мали) и The Beat (Великобритания).

Борису Борисовичу очень захотелось привезти в Санкт-Петербург кого-то из тех, кто играет настоящее Ska, потому что таких коллективов по его словам в России было мало. И после того, как организаторы попробовали тех, других, третьих и поняли, что с Ямайки привезти кого-тоне представляется возможным, в силу того, что музыканты оттуда приезжают сразу семьями по 40 человек. Таким образом оплачивать их невозможно. Создатели "Частей Света" нашли группу The Beat.Как говорит лидер "Аквариума", именно таких ребят у нас не хватает.

В вопросах о погоде, которая может немного испортить сентябрьский фестиваль ни арт-директор, ни продюсер не переживают. Илья Бортнюк заверил всех присутствующих на конференции, что с погодой они договариваются, к тому же, создатели говорят, что их событие рассчитывается как раз на бабье лето, а Борис Гребенщиков смеясь добавляет, что все "бабы" этой весной будет с ними.

Попытаться попасть на фестиваль музыки, которая происходит в разных частях света могут и самые различные российские группы. Для этого коллективам нужно просто показать свой незаурядный стиль продюсеру "Частей света".

Видео:Piter.TV / YouTube

Фото: Instagram, bgrebenshikov

Дарья Молчанова