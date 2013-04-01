В Петербурге наглый вор разбил стекло и утащил сумку из а на глазах водителя

Женщина ждала мужа, когда неизвестный атаковал ее машину. Полиция ищет подозреваемых по записям камер.

Самоуверенный грабитель совершил кражу из машины прямо на глазах у женщины-водителя. Около семи часов рядом с домом 19/20 на улице Саратовской остановилась машина. Женина припарковалась и стала ждать своего мужа. Неожиданно, рядом с ее автомобилем остановился другой. Из салона вышел мужчина, который подошел к ее машине. Он разбил чем-то острым окно и утащил сумку с сидения. Завладев имуществом, злоумышленник быстро скрылся.

Супруг женщины подоспел к месту события, когда помогать было уже поздно, передает Life78. Вместе пара обвалилась в полицию. Правоохранители завели уголовное дело. Они надеются быстро расправиться с расследованием и вычислить злоумышленника. Такая уверенность у них из-за того, что инцидент попал на камеры видеонаблюдения. А значит, можно будет идентифицировать автомобиль или даже личность злоумышленника.

На прошлой неделе банда с девушкой во главе ограбила таксиста и запихала его в багажник. Инцидент произошел около Мурино. Злоумышленники угрожали жертве ножом.