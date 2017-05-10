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Автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen снялся в сумасшедшем клипе PSY

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Самый популярный в мире и любимый в России южнокорейский исполнитель PSY снова эпатирует зрителей. На Youtube появилось сразу два его клипа со странными танцами и автором нашумевшего хита Pen-Pineapple-Apple-Pen.

На официальном канале PSY в среду, 10 мая, появилось сразу два новых клипа. Ролики сняты на песни I LUV IT и New Face. Как и всегда видео полны странных танцев. Песни. Впрочем, все также не отличаются глубиной. Оба трека вошли в новые альбом.

Кроме того. В I LUV IT соединил в себе сразу двух вирусно-популярных представителей Азии: в клипе снялся автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen Пико-Таро. Он ненадолго мелькает в кадре в том самом костюме, в котором и снимал свой хит.

Опубликованный пять часов назад I LUV IT набрал уже более 700 тысяч просмотров. А видео New Face собрало пока более 600 тысяч просмотров.

Певец из Южной Кореи PSY стал невероятно популярным в 2012 году. Тогда вышла песня Gangnam Style, которая стала невероятным хитом. На Youtube его посмотрели более 2,8 миллиардов пользователей.

Видео: Youtube /officialpsy

Теги: gangnam style , pen-pineapple-apple-pen , psy , новый клип , появилось видео
Категории: Мировые новости

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