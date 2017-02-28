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Автомобилистов не пустят на Петровскую набережную

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Ради подготовки парадного расчета Нахимовского училища к Параду Победы временно ограничат автомобильное движение в районе набережной

По предварительной информации, курсанты военно-морского училища будут проводить подготовку к праздничному параду 2, 14, 16 и 21 марта с 15:30 до 17:30 по московскому времени. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщили, что в это время для автомобилистов будут закрыты Петровская набережная по направлению от Мичуринской улицы до Петроградской набережной. Кроме того, перекроют Петроградскую набережную  от Петровской набережной до Пеньковой улицы.
ГИБДД напоминает водителям о необходимости заранее выбирать возможные пути объезда закрытых участков, а также учитывать, что данные изменения дорожного движения носят временный характер. 
 
Видео: архив канала Piter.tv
Теги: автомобили , движение , набережная , ограничение , петербург
Категории: Новости СПб

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