Автомобилистов не пустят на Петровскую набережную

Ради подготовки парадного расчета Нахимовского училища к Параду Победы временно ограничат автомобильное движение в районе набережной

По предварительной информации, курсанты военно-морского училища будут проводить подготовку к праздничному параду 2, 14, 16 и 21 марта с 15:30 до 17:30 по московскому времени. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщили, что в это время для автомобилистов будут закрыты Петровская набережная по направлению от Мичуринской улицы до Петроградской набережной. Кроме того, перекроют Петроградскую набережную от Петровской набережной до Пеньковой улицы.

ГИБДД напоминает водителям о необходимости заранее выбирать возможные пути объезда закрытых участков, а также учитывать, что данные изменения дорожного движения носят временный характер.

Видео: архив канала Piter.tv