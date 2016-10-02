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Автомобиль гонщицы взорвался на трассе на скорости 500км в час

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Гонщица Кортни Форс при взрыве чудом не пострадала

28-летней гонщице Кортни Форс необычанайно повезло, при взрыве гоночного автомобиля сразу после старта, она не пострадала. 

В интернете появилось видео с гоночных соревнований по дрэг - рейсингу в американском штате Нью-Гэмпшир. На опубликованных кадрах видно, как один из двух автомобилей практически сразу после старта начинает дрожать, раздается хлопок и автомобиль взрывается. Через несколько секунд весь спорткар объят пламенем.

Спортсменке удается остановить автомобиль и выйти из него самостоятельно. Кортни поднимает руки вверх, показывая, что с ней все в порядке. В СМИ сообщается, что 28-летнюю Кортни ничуть не напугало произошедшее, и на следующий день она заняла второе место в финальной гонке.

Накануне Piter.TV сообщал о гибели зрителя под колесами гоночного автомобиля на ралли в Николаеве в Украине. 

Видео: YouTube/nhra

 

Теги: взрыв авто , гонки
Категории: Лента новостей Мировые новости Спорт

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