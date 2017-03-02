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Автомобиль Росгвардии попал в жесткое ДТП в Челябинске

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В Челябинске полицейский автомобиль попал в ДТП с Mercedes

2 марта на северо-западе Челябинска, на улице Чичерина, произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии, который столкнулся с иномаркой Merсedes. По словам очевидцев, инцидент произошел днем. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

В результате ДТП полицейский автомобиль пострадал от механических повреждений в передней части кузова. Даннве о посрадавших уточняются. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области, автомобиль, попавший в аварию, принадлежит управлению вневедомственной охраны Росгвардии. 

 

Видео: 
Вконтакте: ЧП | ДТП Челябинск 

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Категории: Лента новостей Новости России

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    Сегодня
    19:41
    сурин денис Ответить

    Это машина полиции, а не Росгвардии. Журналисты не компетентны, они сами не знают кто есть кто. И делают выброс в народ.

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