Автомобиль Росгвардии попал в жесткое ДТП в Челябинске

2 марта на северо-западе Челябинска, на улице Чичерина, произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии, который столкнулся с иномаркой Merсedes. По словам очевидцев, инцидент произошел днем. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В результате ДТП полицейский автомобиль пострадал от механических повреждений в передней части кузова. Даннве о посрадавших уточняются.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области, автомобиль, попавший в аварию, принадлежит управлению вневедомственной охраны Росгвардии.
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Это машина полиции, а не Росгвардии. Журналисты не компетентны, они сами не знают кто есть кто. И делают выброс в народ.