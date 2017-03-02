Автомобиль Росгвардии попал в жесткое ДТП в Челябинске

В Челябинске полицейский автомобиль попал в ДТП с Mercedes

2 марта на северо-западе Челябинска, на улице Чичерина, произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии, который столкнулся с иномаркой Merсedes. По словам очевидцев, инцидент произошел днем. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В результате ДТП полицейский автомобиль пострадал от механических повреждений в передней части кузова. Даннве о посрадавших уточняются.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области, автомобиль, попавший в аварию, принадлежит управлению вневедомственной охраны Росгвардии.





Видео:

Вконтакте: ЧП | ДТП Челябинск