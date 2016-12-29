Автомастерскую на Шелгунова ночью тушили по повышенному номеру сложности

На тушение пожара в Петербурге выезжали восемь расчетов

Под утро среды, 18 января 2017 года, на улице Шелгунова в Невском районе Петербурга пожарные тушили сильное возгорание в автомастерской.

Как сообщается, в ангаре площадью 450 квадратных метров, оборудованном под автомастерскую, горела обстановка по всей площади. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в половине шестого часа утра.

Локализовать возгорание удалось к шести часам, однако восьми пожарным расчетам, которые выезжали на тушение огня по вызову, пришлось провести на объекте все раннее утро.

Видео: из архива