Ростовчанин снял на видео, как образуются пробки

Автолюбитель раскрыл секрет образования пробок на улицах Ростова

5 мая житель Ростова припарковал свой автомобиль у обочины в районе ЦГБ, с целью понаблюдать и заснять ситуацию на дороге. Видеоролик мужчина опубликовал в соцсетях. На записи видно, как с противоположной стороны дороги начинает образовываться большая пробка по вине водителей автобусов, которым никак не удавалось разъехаться на остановке.

- Это дело пяти минут. Хотя, что мешает водителю автобуса немножечко, немножечко протянуть еще вперед. Вот, пожалуйста, остановочное место свободно. А он все еще стоит, - комментирует свои наблюдения автор видеоролика.

Пользователи высмеяли ростовчанина в комментариях под видео, отметив, что он сам встал там, где не положено.

Видео:

YouTube: Ростов-на-Дону Главный