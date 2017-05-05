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Ростовчанин снял на видео, как образуются пробки

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Автолюбитель раскрыл секрет образования пробок на улицах Ростова

 5 мая житель Ростова припарковал свой автомобиль у обочины в районе ЦГБ, с целью понаблюдать и заснять ситуацию на дороге. Видеоролик мужчина опубликовал в соцсетях. На записи видно, как с противоположной стороны дороги начинает образовываться большая пробка по вине водителей автобусов, которым никак не удавалось разъехаться на остановке. 

- Это дело пяти минут. Хотя, что мешает водителю автобуса немножечко, немножечко протянуть еще вперед. Вот, пожалуйста, остановочное место свободно. А он все еще стоит, - комментирует свои наблюдения автор видеоролика.

Пользователи высмеяли ростовчанина в комментариях под видео, отметив, что он сам встал там, где не положено. 

 

 

 

 

Видео:
YouTube: Ростов-на-Дону Главный

 

Теги: дтп , ростов
Категории: Новости России Лента новостей

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