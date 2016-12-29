Наказание для не пропустившего скорую автохама на Porsche выберет мировой судья

В Петербурге будут судить водителя, не уступившего дорогу скорой с пожилой пациенткой в салоне. Мужчине будут выбирать наказание по двум протоколам.

Мировой суд будет рассматривать дело 29-летнего мужчины, который на своем Porsche Cayenne перегородил дорогу автомобилю скорой помощи около дома 56, корпус 2, на Новочеркасском проспекте. В отношении автохама составили два протокола: за неразборчивый государственный номер на автомобиле и непредоставление преимущества спецтранспорту. Наказание по этим двум статьям может быть разнообразным. От небольшого денежного штрафа до лишения водительских прав.

Накануне стало известно, что автохам на Porsche перегородил дорогу скорой с пожилой пациенткой. Чуть позже в ГИБДД установили личность водителя Porshe, который не пропустил скорую помощь в Петербурге. Карета скорой помощи ехала со включенными спецсигналами. На борту врачи везли пациентку. Мужчина не хотел убирать машину и агрессивно разговаривал с медиками и прохожими, которые пытались его вразумить.