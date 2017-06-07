Автобус с туристами въехал в море в Таиланде

Поездка на ужин с морепродуктами закончилась парковкой автобуса на пляже.

Инцидент произошел в городе Паттайа, на 18-ой улицы Наклыа, автобус совершал туристическую поездку в ресторан морепродуктов. Во время поездки в ресторан их большой автобус сначала столкнулся с пикапом на дороге, а затем на полном ходу выехал на прибрежную линию и смог остановиться только, когда колеса погрузились в песок наполовину. По словам очевидцев, некоторые туристы потеряли сознание, однако, к счастью, никто серьёзно не пострадал. Водитель злополучного рейса пояснил, что у машины отказали тормоза.