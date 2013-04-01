Автобус с пассажирами спровоцировал смертельное ДТП под Оренбургом

Пассажирский автобус с людьми грубо нарушил ПДД

Эта страшная авария произошла вчера днем, 20 декабря.

На трассе Оренбург - Казань в Октябрьском районе пассажирский автобус Hyundai на заснеженной трассе в зоне действия знака "Обгон запрещен" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21101. От сильного удара у легковушки оторвало часть багажника, а сам автомобиль улетел в глубокий кювет. От полученных травм 49 летняя пассажирка скончалась на месте аварии, 57 летний водитель с травмами различной тяжести был госпитализирован в больницу. В автобусе никто серьезно не пострадал.

ГИБДД проводит проверку всех причин и обстоятельств данного ДТП. По результатам будет вынесено процессуальное решение.

Фото: УМВД по Оренбургской области