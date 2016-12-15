Автобус, попавший в ДТП в Татарстане, перевозил детей без лицензии

Компания АО "Евразийская корпорация автовокзалов", владелец автобуса, попавшего в ДТП в Татарстане с 14 погибшими, по предварительным данным, не имела лицензии на перевозку детей

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Самара–Ижевск, в ночь на воскресенье у города Заинск столкнулся с грузовиком MAN, который буксировал «КамАЗ». От столкновения автобус перевернулся и загорелся. В нем было 29 человек. В результате происшествия погибли 14 человек, в числе которых четверо детей, еще 15 человек пострадали, 12 из них госпитализированы.

Владелец автобуса не мог перевозить детей. У «Евразийской корпорации автовокзалов» нет соответствующей лицензии. Следствие выясняет, насколько правомерным было использование данного автобуса для междугородних перевозок.

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YouTube: МЧС Татарстан