Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Вчера, 23:11
0
Sheker
130
Код вставки плеера

Автобус, попавший в ДТП в Татарстане, перевозил детей без лицензии

0
 
 

Компания АО "Евразийская корпорация автовокзалов", владелец автобуса, попавшего в ДТП в Татарстане с 14 погибшими, по предварительным данным, не имела лицензии на перевозку детей

       Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Самара–Ижевск, в ночь на воскресенье у города Заинск столкнулся с грузовиком MAN, который буксировал «КамАЗ». От столкновения автобус перевернулся и загорелся. В нем было 29 человек. В результате происшествия погибли 14 человек, в числе которых четверо детей, еще 15 человек пострадали, 12 из них госпитализированы. 

Владелец автобуса не мог перевозить детей. У «Евразийской корпорации автовокзалов» нет соответствующей лицензии. Следствие выясняет, насколько правомерным было использование данного автобуса для междугородних перевозок.       

 

 

 

 

Видео:
YouTube: МЧС Татарстан

 

Теги:
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Загрузка...
5