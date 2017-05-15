Необычное видео из Австралии: Мужчина прилетел на вертолете в "Макдоналдс" за перекусом

В сети появилось видео, которое взорвало интернет по всему Миру

В сети появилось видео из Австралии, которое взорвало интернет во всем Мире.

На опубликованных кадрах видео на лужайку возле одного из Сиднейских "Макдоналдсов" садится вертолет. Из него выходит мужчина, заходит в кафе быстрого питания, покупает еду, садится в вертолет и улетает.

Под размещенным видео люди оставляют веселые комментарии. Нашим соотечественникам на ум сразу приходят слова из фильма "Бриллиантовая рука": « Наши люди в булочную на такси не ездят", Некоторые считают, что этот эпизод имеет рекламный характер.

В местных СМИ сообщается, что по данному факту ведется расследование - не нарушил ли пилот вертолета закон, приземлившись возле кафе. Посадить вертолет на территории кафе пилот мог только с разрешения землевладельца.

Видео:9NEWS