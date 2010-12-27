Аврил Лавин давно мертва и заменена двойником‍

В соцсетях сообщили о смерти Аврил Лавин

В соцсетях набирает популярность сообщение о смерти Аврил Лавин. Конспирологи утверждают, что Аврил Лавин якобы покончила с собой и была заменена двойником из Бразилии. Согласно этой версии, продюсеры Лавин, не желавшие терять доходы от концертов и продаж дисков певицы, подменили ее девушкой-двойником.

Сторонники абсурдной теории изучают отличия во внешности знаменитости и считают, что им удалось вычислить «поразительные изменения». Это они рассматривают как доказательства. Сама знаменитость неоднократно называла это глупостью, но многие все еще продолжают придерживаться этой версии.

Фото:

Instagram: avrillavigne