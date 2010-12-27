Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура
Аврил Лавин давно мертва и заменена двойником‍
Вчера, 23:15
0
Sheker
194

Аврил Лавин давно мертва и заменена двойником‍

0
 
 

В соцсетях сообщили о смерти Аврил Лавин

 В соцсетях набирает популярность сообщение о смерти Аврил Лавин. Конспирологи утверждают, что Аврил Лавин якобы покончила с собой и была заменена двойником из Бразилии.  Согласно этой версии, продюсеры Лавин, не желавшие терять доходы от концертов и продаж дисков певицы, подменили ее девушкой-двойником.  

Сторонники абсурдной теории изучают отличия во внешности знаменитости и считают, что им удалось вычислить «поразительные изменения». Это они рассматривают как доказательства.  Сама знаменитость неоднократно называла это глупостью, но многие все еще продолжают придерживаться этой версии. 

 

 

 

Фото:
Instagram: avrillavigne

 

Теги:
Категории: Лента новостей Культура

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5