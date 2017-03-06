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Авиарейс Петербург – Сочи экстренно приземлился во Внуково

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Как стало известно, одному из пассажиров стало плохо в полете

Летевший рейсом из Санкт-Петербурга в Сочи пассажирский борт был вынужден экстренно приземлиться в московском аэропорту Внуково. Авиарейс выполнялся под "флагом" авиакомпании "Россия".

Как стало известно, причиной экстренной посадки самолета стало самочувствие одного из пассажиров: одному из летевших этим рейсом стало нехорошо во время полета.

– Рейс FV5615 из Санкт-Петербурга совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково в связи с тяжёлым состоянием одного из пассажиров, – прокомментировал источник в авиакомпании.

Источник в экстренных службах аэропорта сообщил, что пассажир 1959 года рождения был в предынфарктном состоянии.

Видео: архив 
Теги: авиарейс , внуково , гтк россия , петербург , петербург - сочи , экстренная посадка самолета
Категории: Новости СПб Происшествия

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