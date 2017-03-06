Авиарейс Петербург – Сочи экстренно приземлился во Внуково

Как стало известно, одному из пассажиров стало плохо в полете

Летевший рейсом из Санкт-Петербурга в Сочи пассажирский борт был вынужден экстренно приземлиться в московском аэропорту Внуково. Авиарейс выполнялся под "флагом" авиакомпании "Россия".

Как стало известно, причиной экстренной посадки самолета стало самочувствие одного из пассажиров: одному из летевших этим рейсом стало нехорошо во время полета.

– Рейс FV5615 из Санкт-Петербурга совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково в связи с тяжёлым состоянием одного из пассажиров, – прокомментировал источник в авиакомпании.