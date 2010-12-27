Авиакомпаниям дают право отказать дебоширам в продаже билетов

Госдума может разрешить авиакомпаниям не продавать билеты дебоширам

8 июня, депутаты Госдумы предложили поправку к законопроекту о «черных списках» авиадебоширов. В соответствии с новым положением, авиаперевозчик может получить право не продавать билет на самолет гражданину, включенному в «черный список».

«В целях предотвращения подобных случаев, помимо усиления уголовной и административной ответственности за противоправное поведение на борту воздушного судна, авиакомпаниям необходимо предоставить право отказывать в заключении договора воздушной перевозки пассажира, если гражданин внесен данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена»,— следует из пояснительной записки к законопроекту.

Авторы документа отмечают, что «за последнее десятилетие ими было зафиксировано более 3 тыс. нарушений правил поведения на борту воздушного судна», при этом наблюдается тенденция к росту числа случаев агрессивного поведения пассажиров. Это норма получит реализацию в том случае, если будут внесены изменения в Гражданский кодекс РФ, касающиеся правила о недопустимости отказа в приобретении билета.

