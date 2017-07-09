Авиагруппа "Стрижи" уcтроила в Петербурге шоу в честь 105-летия ВКС

Летчики показали фигуры высшего пилотажа.

В Петербурге прошла акция ""Есть такая профессия - Родину защищать", посвященная 105-летию военной авиации. В ней приняла участие и авиагруппа "Стрижи", которая устроила в честь праздника шоу.

Самолеты МиГ-29 Воздушно-космических сил показали над Финским заливом различные зрелищные фигуры, в том числе петлю Нестерова, косую петлю, роспуск "фонтан" из шести экипажей и множество других фигур.

"Есть такая профессия - Родину защищать" проходила в выставочном комплексе "Ленэкспо" у Финского залива, куда мог бесплатно прийти любой желающий. Основные мероприятия в честь 105-летия военной авиации России пройдут 12 августа.

Видео: instagram.com / oynovik, ellimakina

