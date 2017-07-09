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Авиагруппа "Стрижи" уcтроила в Петербурге шоу в честь 105-летия ВКС

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Летчики показали фигуры высшего пилотажа.

В Петербурге прошла акция ""Есть такая профессия - Родину защищать", посвященная 105-летию военной авиации. В ней приняла участие и авиагруппа "Стрижи", которая устроила в честь праздника шоу.

Самолеты МиГ-29 Воздушно-космических сил показали над Финским заливом различные зрелищные фигуры, в том числе петлю Нестерова, косую петлю, роспуск "фонтан" из шести экипажей и множество других фигур.

"Есть такая профессия - Родину защищать" проходила в выставочном комплексе "Ленэкспо" у Финского залива, куда мог бесплатно прийти любой желающий. Основные мероприятия в честь 105-летия военной авиации России пройдут 12 августа.

Видео: instagram.com / oynovik, ellimakina
 

Теги: авиашоу , венная авиация , вкс , ленэкспо , стрижи
Категории: Общество Лента новостей Новости СПб

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    Сегодня
    18:37
    Горшков Александр Ответить

    вовремя не осилили, опоздать на 2 часа с началом это позорище

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