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Аварию фуры, перевозившей тигров в Оренбургской области, зафиксировали на видео

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Сегодня утром, 4 марта 2017 года в Оренбургской области началась спасательная операция по вызволению пострадавших из аварии, которая произошла на заснеженной трассе Москва — Челябинск. Там, фура, не справившись с управлением, слетела в кювет и чудом не повредила ценный груз — тигров.

Сегодня утром оренбургские полицейские, прибывшие для проверки информации о рядовом ДТП, неожиданно стали заложниками необычной спасательной операции. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вызволять из разбитой фуры пяти тигров, — сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
 
 
Стоит уточнить, что сам инцидент произошёл ещё 3 марта на трассе Москва — Челябинск, возле села Северное.
Момент аварии попал в объектив регистратора, установленного в грузовике. Примерно на 50-й секунде ролика можно наблюдать, как фуру занесло и она вылетела за пределы проезжей части, после чего свалилась в кювет. 
 
Видео: YouTube, #Оренбургские новости
Фото: Башинформ
Теги: оренбургская область , полосатый рейс , тигры , фура с тиграми
Категории: Новости России Лента новостей Происшествия ДТП

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