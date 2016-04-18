Аварию фуры, перевозившей тигров в Оренбургской области, зафиксировали на видео

Сегодня утром оренбургские полицейские, прибывшие для проверки информации о рядовом ДТП, неожиданно стали заложниками необычной спасательной операции. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вызволять из разбитой фуры пяти тигров, — сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
Стоит уточнить, что сам инцидент произошёл ещё 3 марта на трассе Москва — Челябинск, возле села Северное.
Момент аварии попал в объектив регистратора, установленного в грузовике. Примерно на 50-й секунде ролика можно наблюдать, как фуру занесло и она вылетела за пределы проезжей части, после чего свалилась в кювет.
Видео: YouTube, #Оренбургские новости
Фото: Башинформ