Аварию фуры, перевозившей тигров в Оренбургской области, зафиксировали на видео

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Сегодня утром, 4 марта 2017 года в Оренбургской области началась спасательная операция по вызволению пострадавших из аварии, которая произошла на заснеженной трассе Москва — Челябинск. Там, фура, не справившись с управлением, слетела в кювет и чудом не повредила ценный груз — тигров.