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Жуткое видео из Карелии: в тройном ДТП погибли люди

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В Петрозаводске трассу не поделили три автомобиля. В результате крупной аварии серьезно пострадали несколько человек, двое погибли.

В минувший понедельник, 26 июня, автодорогу Р-21 "Кола" не поделили три автомобиля: легковушки "Рено" и "ВАЗ" и грузовой фургон "Форд". Инцидент произошел во второй половине седьмого вечера в Сегежском районе. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшим. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео последствия крупной аварии.

По предварительным данным, 26-летний водитель "Форда" не справился с управлением и вылетел на встречку, где на большой скорости задел "Рено" и протаранил "ВАЗ-2107".

На кадрах можно заметить, что от удара переднюю часть отечественной легковушки буквально смяло.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что в результате массового ДТП погибли 69-летний водитель и 43-летний пассажир "семерки".

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Оренбурга: в массовом ДТП пострадали восемь человек.
 

Видео: youtube, stolica onego

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Категории: Лента новостей Новости России

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