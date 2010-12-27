Страшное ДТП в Забайкальском крае унесло жизни 12 человек

На трассе Иркутск-Чита автобус с паломниками упал с насыпа высотой до 30 метров.

В Забайкальском крае произошло крупное ДТП, в результате которого погибли 12 человек. Автобус, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи высотой до 30 м.

Авария произошла на 702-м км трассы Иркутск-Чита в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района. Автобус перевозил паломников, возвращавшихся в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского. В результате падения 10 человек скончались на месте, а двое умерли по дороге в больницу. Большая часть пассажиров в настоящее время находится в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а один человек впал в кому.

Фото: zabaykalye.sledcom.ru

По предварительным данным, авария случилась на крутом повороте, где велись ремонтные работы. На внешней стороне дороги у места, где упал автобус, не было ограждения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СУ СК региона Егора Маркова. В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Сам мужчина в настоящее время лежит в реанимации, расположенной в больнице города Петровск-Забайкальский. У него диагностирована черепно-мозговая травма, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Следственный комитет РФ также проводит доследственную проверку по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Расследование аварии на личный контроль взял Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе. Семьям погибших в ДТП пассажиров выплатят компенсации в размере 1 млн рублей, сообщила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Вторник, 13 июня, объявлен в Забайкальском крае днем траура.

Другое трагичное ДТП произошло в Томской области. Там перевернулся автобус, в результате чего скончался пятимесячный ребенок, а 24 пассажира пострадали.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 261 км трассы Томск-Колпашево в районе поселка Сугот. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщается на сайте УМВД России по Томской области.

Фото: fedroad-bur.ru