Астрономы из самой мощной обсерватории планеты обнаружили необычные сигналы с близкой к нам звезды

По предположениям ученых, полученные сигналы возможно принадлежат внеземным цивилизациям

Обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико оборудована одним из мощнейших радиотелескопов в Мире находится на высоте 497 метров над уровнем моря.

Сотрудники этой обсерватории сообщили, что от звезды Росс 128 недавно пришли необычные высокочастотные сигналы, что для этой и подобных звезд нетипично. По мнению астрономов, сигналы могут принадлежать внеземным цивилизациям.

Звезда Росс 128 принадлежит к категории красных карликов. Полученные сигналы не похожи на ранее полученные "звуки" от этой одинокой звезды. Ученые пока не готовы объяснить достоверно природу полученных сигналов. На данный момент они уверены только в том, что это не земные помехи. Есть версии, что источников этих нетипичных сигналов могут быть объекты, находящиеся в "поле" красного карлика или высокоорбитальный спутник. Ученые прорабатывают все версии, но не исключают и происхождение сигналов от внеземной цивилизации.

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