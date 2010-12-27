Асфальт провалился под машиной около метро "Пролетарская"

Очевидцы сообщают о необычном ДТП около станции метро "Пролетарская". Под иномаркой провалился асфальт так, что она оказалась в ловушке.

Неприятностью заканчивается пятница, 26 мая, для водителя Duster в Северной столице. Около станции метро "Пролетарская" под иномаркой провалился асфальт. При этом водителю одновременно повезло и не повезло. С одной стороны, яма образовалась ровненько под днищем автомобиля. При этом ни одно колесо в яму не угодило. Но с другой стороны, размер ямы не позволяет машине поехать дальше.

По соседству с провалом проходят работы на трамвайных путях. Очевидцы предполагают, что ЧП на дороге может быть как-то связано с этим. Другие же отмечают, что водитель мог и сам навлечь на себя беду, не обратив внимание странные мешки, которые лежат рядом с ямой.

– Так может там уже было проблемное место, для того и мешочки положили , чтобы предупредить об опасности, – написала пользователь "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Валентина Егорова.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург