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Асфальт провалился под машиной около метро "Пролетарская"
Сегодня, 18:32
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Asyaromanenkova
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Асфальт провалился под машиной около метро "Пролетарская"

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Очевидцы сообщают о необычном ДТП около станции метро "Пролетарская". Под иномаркой провалился асфальт так, что она оказалась в ловушке.

Неприятностью заканчивается пятница, 26 мая, для водителя Duster в Северной столице. Около станции метро "Пролетарская" под иномаркой провалился асфальт. При этом водителю одновременно повезло и не повезло. С одной стороны, яма образовалась ровненько под днищем автомобиля. При этом ни одно колесо в яму не угодило. Но с другой стороны, размер ямы не позволяет машине поехать дальше.

Асфальт провалился под машиной около метро "Пролетарская"

По соседству с провалом проходят работы на трамвайных путях. Очевидцы предполагают, что ЧП на дороге может быть как-то связано с этим. Другие же отмечают, что водитель мог и сам навлечь на себя беду, не обратив внимание странные мешки, которые лежат рядом с ямой.

– Так может там уже было проблемное место, для того и мешочки положили , чтобы предупредить об опасности, – написала пользователь "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Валентина Егорова.

Асфальт провалился под машиной около метро "Пролетарская"

Асфальт провалился под машиной около метро "Пролетарская"

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: авария , дтп спб , новости питер , новости спб
Категории: Происшествия

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