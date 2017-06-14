Артиста Мариинки обокрали на два миллиона рублей

Квартиру тромбониста Мариинского театра обчистили грабители

Тромбонист оркестра Мариинского театра стал жертвой грабителей. Произошло это 13 июня 2017 года, в первой половине дня, когда мужчины не было дома. Неизвестные домушники выломали железную дверь квартиры, расположенной на Девятой Красноармейской улице, и вошли внутрь.

Как стало известно, из квартиры 45-летнего тромбониста были похищены деньги и ценности на общую сумму в 1,8 миллиона рублей, 1000 евро, а также драгоценности и охотничьи коллекционные ножи.

Среди похищенного были золотые кольца с бриллиантами, рубинами и сапфирами, серьги, жемчужное ожерелье, серебряный комплект и другие ценные вещи. Размер ущерба 45-летний пострадавший оценил в 1 960 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Видео: архив