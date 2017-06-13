Суд оштрафовал четырех участников митинга на Марсовом поле

Дзержинский районный суд арестова трех участников несанкционированной акции на Марсовом поле на 10 суток и оштрафовал на 10 тысяч. Еще одна активистка получила штраф в размере тысячи рублей.

Дзержинский районный суд рассматривает дела задержанных на несанкционированной акции протеста в понедельник, 12 июня. Сообщается, что всего в ведомстве обсуждают материалы в отношении 11 человек. Троих участников митинга арестовали на десять суток. Также их оштрафовали на десять тысяч рублей.

Известны фамилии арестованных: Шмаков, Васильев и Михайлец. Каждого из них обвиняют в нарушениях по двум статьям. Также суд оштрафовал протестовавшую девушку по фамилии Розова. Она выплатит государству тысячу рублей.

Ранее Piter.tv писал, что петербургская полиция займет место в суде на два дня для арестов митинговавших.

Также утром стало известно, что во время митинга на Марсовом поле полицейскому выбили зуб: заведено уголовное дело.

Накануне в Северной столице, как и по всей России, прошли антикоррупционные акции. На Марсовом поле задержали несколько сотен человек. Сообщалось, что около 400 провели ночь в полиции.