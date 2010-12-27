Apple раскрыла главную особенность камеры нового iPhone 8

Apple хочет начать устанавливать лазерные датчики на новые смартфоны

Компания Apple разрабатывает лазерный датчик для камеры нового iPhone 8. Это позволит повысить качество фотоснимков и улучшить отображение объектов в дополненной реальности. Сама система состоит из источника лазерного излучения, объектива, сенсора и процессора. Стоимость этой системы составляет примерно два доллара для каждого смартфона.

При помощи лазерного датчика VCSEL мобильное устройство сможет определять глубину сцены – расстояние между объектами в кадре, что улучшит позиционирование объектов в дополненной реальности. Напомним, презентация нового айфона состоится осенью на традиционной конференции Apple.



