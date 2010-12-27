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Apple раскрыла главную особенность камеры нового iPhone 8
Вчера, 22:54
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Sheker
184

Apple раскрыла главную особенность камеры нового iPhone 8

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Apple хочет начать устанавливать лазерные датчики на новые смартфоны

      Компания Apple разрабатывает лазерный датчик для камеры нового iPhone 8. Это позволит повысить качество фотоснимков и улучшить отображение объектов в дополненной реальности. Сама система состоит из источника лазерного излучения, объектива, сенсора и процессора. Стоимость этой системы составляет примерно два доллара для каждого смартфона.

При помощи лазерного датчика VCSEL мобильное устройство сможет определять глубину сцены – расстояние между объектами в кадре, что улучшит позиционирование объектов в дополненной реальности. Напомним, презентация нового айфона состоится осенью на традиционной конференции Apple.


 

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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