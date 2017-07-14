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Аппарат для мониторинга катастроф стартовал в космос

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Ракета-носитель "Союз 2.1а" удачно стартовала в пятницу с космодрома "Байконур".

Рокета-носитель "Союз 2.1" выйдет на орбиту с 72 малыми спутниками и аппаратом дистанционного мониторинга на расстояние 500 километров от Земли.

Задачами "Союза" являются отслеживание природных и техногенных катастроф, например лесные пожары или землетрясения.

Ракета-носитель в этот раз выносит рекордное количество спутников на земную орбиту. Ей предстоит три раза поменять направление, во время которых аппараты будут отсоединяться.

Не только российские спутники отправились в космос - так же присоединились американские, канадские, японские, немецкие, норвежские аппараты.

Текст: Анастасия Рочева

Видео: ВКонтакте/Роскосмос

Теги: мировые новости , новости науки , ракета-носитель
Категории: Мировые новости

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