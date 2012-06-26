Антонио Бандерас с сердечным приступом угодил в больницу

Голливудский актер после тренировки почувствовал боли в груди. Медики доставили Бандераса в госпиталь и отправили на обследование.

Несколько дней назад звезду фильмов "Маска Зорро" и "Отчаянный" госпитализировали в больницу недалеко от Суррея, Англия. Знаменитый испанец занимался спортом, как вдруг почувствовал боли в груди. Антонио Бандерасу понадобилась помощь врачей. После того, как медики приехали и осмотрели известного актера, они отправили его в госпиталь для дальнейшего обследования. Об этом сообщает The Sun.

Некоторое время Антонио Бандерас находился в медучреждении, с подозрением на сердечный приступ. Впрочем, сейчас с актером все в порядке, и его жизни ничего не угрожает. Его уже выписали и отпустили домой. Сам Бандерас также подтвердил и прокомментировал случившееся, отметив отличную работу врачей.

Отметим, что знаменитый испанец несколько лет живет в Кобхеме, Великобритания. Он признается, что любит спокойствие и тишину. Мирная жизнь Бандерасу по душе, часто актер выбирается покататься на своем велосипеде по окрестностям графства.



Видео: youtube, MusicEvolution