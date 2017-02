Анна Седокова записала дуэт с девушкой-инвалидом

Анна Седокова спела дуэтом с победительницей конкурса среди женщин-инвалидов

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова записала совместную композицию с победительницей III конкурса «Жемчужина Татарстана» среди девушек-инвалидов 2016 года Вероникой Лазаревой. 19-летняя конкурсантка имеет редкое заболевание — аномалию верхних и нижних конечностей.

Вероника тронула Анну Седокову в финале конкурса "Жемчужина Татарстана", когда исполнила песню Celine Dion — My Heart Will Go On и аккомпанировала на синтезаторе, не имея ни рук, ни ног.

Для совместного исполнения была выбрана песня "Вселенная". Вероника призналась, что во время выступления испытывала небольшое волнения, так как времени для общения с Анной Седоковой практически не было, но это не помешало девушке оценить безграничную доброту певицы.

Дуэтное исполнение песни "Вселенная" войдет в будущий альбом бывшей участницы группы "ВИА Гра". Певица взяла на себя все расходы: оплатила все билеты, номер в отеле и личного водителя для Вероники. Помимо этого Анна Седокова согласилась в будущем взять на себя роль наставника Вероники Лазаревой.



Видео:



YouTube: Маргарита Татаринова