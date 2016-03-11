Спортсменка правильно прыгает на скакалке

Звездный и очень симпатичный тренер Ана Чери продолжает отжигать. На этот раз грудастая девушка взялась за скакалку и весело попрыгала.

Что может быть круче красивых девушек с выдающеся грудью? Только эти же девушки, которые вдобавок еще и занимаются спортом! Ана Чери показала настоящий класс всему миру, когда взяла в руку самый простой спортивный снаряд: скакалку для прыжков. Она записала короткое видео со своей тренировки и порадовала им всю планету. Во всяком случае, планет мужчин - уж точно!

Если же вы уже посмотрели это зажигательное видео, то можете насладиться и простыми красивыми фото из жизни выдающеся фитнес-модели. Ана Чери часто снимается в тренажерных залах и за его пределами. Ей есть, что показать миру: красивое спортивное тело, искреннюю улыбку и целую массу достоинств, которые не стоит и перечислять. Зачем? Ведь они и так бросаются в глаза любому!

Напомним, что больше всего в этой жизни наша героиня любит три вещи. Спорт. Здорове питание. И фотосессии. Спасибо ей за это сочетание интересных увлечений и хобби. Ведь благодаря спорту и здоровому питанию все мужчины мира обожают фотосессии Аны Чери!