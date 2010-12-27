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Анита Цой показала эротичную фигуру в бикини на Мальдивах
Сегодня, 18:56
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Butenko
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Анита Цой показала эротичную фигуру в бикини на Мальдивах

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Анита Цой загрузила на свою страничку в Instagram достаточно откровенное фото.

Анита Цой поразила поклонников своей прекрасной физической формой. Поп-дива выложила в Сеть фотографию с отдыха на Мальдивах. Это достаточно откровенный снимок: на нем певица предстала перед глазами подписчиков в откровенном купальнике-мини. В комментариях фанаты Аниты Цой отметили не только идеальную фигуру женщины, но и смелый "фиолетовый цвет" нижнего белья.

 Отметим, что 46-летняя звезда не редко постит подобные снимки в Instagram. За это она уже получила прозвище "русской Мадонны": ведь Анита Цой выглядит на порядок моложе своего возраста. А ее телу могут позавидовать многие начинающие модели.

 Напомним, что другим instagram-хитом от Аниты Цой стала ее фотография в ванной, где певица запечатлена без одежды. Лицо красотки тогда многие назвали "как у подростка", "мимимишным" и даже "детским".

Фото: Анита Цой, Instagram

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Категории: Новости шоу-бизнеса России

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