Animal Джаz: Мы счастливые люди. Ни от кого не зависим

В концертном клубе «А2» 15 апреля отыграла музыкальная группа Animal Джаz. Солист Александр Красовицкий поведал Piter.TV о новом альбоме, отношениях в коллективе и немного о любви.

Пока группа находится в туре, несмотря на всё желание, заниматься альбомом нет времени, признаётся вокалист. «Заготовки и песни уже есть, но нам некогда сейчас». По настроению будущий альбом обещает быть эклектичным, но в то же время привычным для слушателей Animal Джаz. «Если я продолжу жить так же, как живу сейчас, то он будет один из самых депрессивных». Однако, по словам солиста, этот жизненный период может закончиться в любой момент.

Самой главной «менеджерской» ошибкой Красовицкий считает отсутствие ориентации на аудиторию. «Когда мы были на Вечернем Урганте, один из видео-операторов сказал нам: “Ребят, вы такие крутые. Я 25 лет в музыкальном шоу-бизнесе, но о вас вообще ничего не слышал”». К тому моменту Animal Джаzиграли уже 13 лет, участвовали в самых разных рок-фестивалях. «Мы никогда не были заточены на то, чтобы продвигаться. Но у нас и без этого всё хорошо, для андеграундной группы мы прекрасно себя чувствуем. Мы счастливые люди. Ни от кого не зависим и имеем возможность жить лишь музыкой».

Коллектив из вокалиста, гитариста, басиста и звукорежиссёра существует вместе уже 17 лет, с клавишником и барабанщиком – почти девять лет. «Мы очень хорошие товарищи, у нас царит толерантность, взаимная ирония. Это помогает смягчать кучу углов в группе из семи мужчин». Музыкантов команды AnimalДжаz Красовицкий называет своими соратниками и считает, что из них получился «устойчивый коллектив». «В условиях андеграунда, когда есть концерт – есть деньги, концерта нет – у тебя нет денег, начинаются разговоры в твоей семье: “Ну, что делать будем с твоей музыкой?”».

Группа Animal Джаz проводят друг с другом больше времени, чем с семьёй, рассказывает Красовицкий. «Когда у нас тур, мы непрерывно вместе. Если посчитать, сколько у нас концертов за год, то вместе мы около двухсот дней». Вокалист считает, что «половина женского счастья – счастливый мужчина рядом». «Мужчина, который занимается любимым делом, приносящим ему какой-то доход, уже наполовину счастлив. Ему нужно только в личной жизни разобраться, мне например, а так, у нас в группе все пристроены».



Видео: Piter.TV

София Шепталова, Полина Хвостова, Валерия Петрова