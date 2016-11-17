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Ани Лорак опубликовала откровенное фото‍
Сегодня, 23:21
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Sheker
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Ани Лорак опубликовала откровенное фото‍

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Украинская исполнительница Ани Лорак выложила свою страстную фотографию

 Популярная украинская исполнительница Ани Лорак опубликовала в Сети страстное фото и заявилао скором выходе нового клипа. Исполнительница всегда предупреждает заранее фанатов о новом выходе своей песни или клипа.

На фото Ани Лорак сидит на стуле в одном плаще. В описании под фотоснимком исполнительница сообщила, что в скором времени будет новое видео - скорее всего, снятое режиссером Аланом Бадоевым. Фанаты оценили образ Ани Лорак и рассыпались комплиментами в комментариях.        

 

 

 

Фото:
Instagram: anilorak
 

Теги: ани лорак
Категории: Новости шоу-бизнеса Культура Лента новостей

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