Чапский и Ахматова: лекция Анджея Метковского

В музее Анны Ахматовой в начале года стартовали чтения, посвященные поэтессе. 31 января с лекцией "Анна Ахматова и Юзеф Чапский. Восстановленная память. Голоса писателей в польских аудио-архивах" выступил польский журналист и переводчик русской литературы Анджей Метковский.

В Польше именно в переводах этого человека читают произведения Набокова, Цветаевой, Бродского, Бунина. На прошедшем вечере при поддержке Польского института Анджей говорил о свободной культуре, о феномене эмиграции, о писателях, гонимых в прошлом. Личное знакомство журналиста с Юзэфом Чапским стало открытием новых подробностей о ташкентских и парижских встречах польского офицера и русской поэтессы.

"Чапский - часть моей жизни", - признаётся Анджей. "Я увидел этого гиганта, который спросил, как меня зовут, и я ли этот мальчик, который приехал из Польши?" –делится журналист,добавляя, что потом Юзеф спросил у него, что он читает. А после того, когда Чапский увидел, что в руках Анджея - книга Лидии Чуковской "Об Анне Ахматовой" на русском языке - пригласил его к себе. Сам Метковский скромно говорит, что хотел бы считать это знакомство началом их многолетней дружбы.

В 80-е годы журналист снова встретился с Юзэфом Чапским в Париже и записал множество его воспоминаний о встречах с русскими и французскими писателями, в том числе, и с Анной Ахматовой. Знакомство польского художника и писателя с русской поэтессой произошло в Ташкенте в доме Алексея Толстого, где Чапский читал и переводил польские военные стихи. Анна Ахматова произвела на него огромное впечатление. Её образ, единственный портрет в польской литературе - заслуга Юзэфа Чапского.

"Русская поэзия существует в Польше" - Говорит Анджей Метковский, "Великих русских поэтов переводили прекрасные польские поэты". Также Анджей считает, что русская поэзия, во многом, популярна благодаря певцам. Особое значение в его жизни имеет творчество Владимира Высоцкого.

Юзэф Чапский знал о тяжёлой судьбе Анны Ахматовой и её сына, поэтому недоумевал: "Что делает эта женщина - мать узника - в доме самого преданного режиму писателя?". Спустя годы он узнает реальные обстоятельства её эвакуации из осаждённого Ленинграда. Свою связь с Анной Ахматовой Чапский не считал любовной, сама же Ахматова говорила о Юзэфе Чапском так: "Не понимаю, что происходит, мы почти не знакомы, а вы мне ближе, чем все окружающие".

Польский переводчик рассказал слушателям трогательный и такой трагичный финал этой неоднозначной истории-связи. "В ту ночь мы сошли друг от друга с ума" - так начинается стихотворение Анны, которое было посвящено именно Юзефу. Но он сам узнал об этом лишь через четверть века, когда русской поэтессы, к сожалению, уже не стало.

Видео: PiterTV

София Шепталова, Валерия Петрова