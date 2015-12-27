Андрей Носков: мне нравятся агрессивные роли

14 декабря в театре эстрады имени Аркадия Райкина прошла премьера спектакля режиссера Андрея Носкова "Фарс. Мажор". Анекдот-притча близка к полному абсурду, ведь главная задача героев-клоунов решить, кого из них будут есть первым. Piter.TV узнал эксклюзивные подробности о постановке из первых уст.

Андрей Носков известен широкой публике по фильмам и сериалам на ТВ, таким как "Кто в доме хозяин?". Но петербургский актер и режиссёр не ограничивается работой на большом экране, уделяя внимание и театральной сцене. Новый спектакль анонсирован как анекдот-притча. В основе его лежит пьеса польского драматурга Славомира Мрожека "В открытом море".

Мрожека называют мастером парадокса. В своих произведениях этот автор, поднимая острые социальные проблемы, помещает героев в стрессовую, порой совершенно абсурдную ситуацию. Пьеса "В открытом море" - одна из самых известных его работ. По сюжету после кораблекрушения трое мужчин оказываются на плоту посреди бескрайнего океана. Героев мучает голод. В конце концов, они решают, что единственное спасение – съесть одного из сидящих в шлюпке! Остается только определить, кто должен стать обедом. Начинается борьба за выживание.

По задумке Андрея Носкова в спектакле не трое, а семеро главных героев. Мужчины и женщины, сильные и слабые, разные по характеру, темпераменту, они, в буквальном смысле слова, оказались в одной лодке. Юмор и зрелищность постановке добавляет то обстоятельство, что семеро героев – это клоунская труппа.

Перед премьерой корреспондент Piter.TV пообщался с режиссёром и узнал как он сам позиционирует свою постановку, внёс ли он в неё новые элементы юмора, кроме ярких костюмов, и что сам Носков думает о переписывании классических производений на свой лад:

"Мне кажется у нас азартная история и это как бы история в истории. Потому что наши главные герои это труппа клоунов, которые остались после кораблекрушения в одной лодке, в самом прямом смысле слова. Всерьёз клоуны проходят тот путь и сюжет, который зритель видит в спектакле? Или они играют в это? Насколько они заигрываются? Мне кажется, это самое любопытное для зрителя. Я думаю, что зритель будет много хохотать и подхихикивать.

Мрожека называют мастером абсурда, потому что он сочетает много не сочетаемых вещей, а тема, которая рассматривается в этом спектакле очень острая. Она о том, как мы иногда очень глупо поступаем. И мы над этим смеёмся, иронизируем, в общем это и привело к тому, что мы выбрали именно этого автора и этот материал.

У Мрожека короткая пьеса, всего на 5 страниц, у нас 28. Фактически мы взяли только микросюжет, который есть у автора, а именно то, что герои попали в определённую ситуацию и выбрали очень неожиданное решение. Дальше 90% было придумано, включая текст, на репетициях.

Я не очень люблю переписывать классические произведения, но Мрожек современный автор и в этом смысле, мне кажется, что он предполагает импровизацию в этой пьесе. Она написана похожей на комедию дель арте, как площадная история ",- поделился Андрей Носков

Также мы поинтересовались, насколько самому режиссеру и актеру близка его роль в спектакле и что он сам думает про своего героя:

"К сожалению, у нас заболел артист и я временно заменяю своего героя. Поэтому, если кто-то хочет посмотреть Андрея Носкова в спектакле "Фарс. Мажор", сделайте это в самое ближайшее время, потому что скоро сюда придёт другой артист и это будет немного другая история. Но мой герой злой, такой злой рок, такой злой волшебник, злой двигатель этой истории. Поэтому у меня агрессивная роль в спектакле, но мне это нравится," - рассказал режиссер

Михаил Половинчук, Татьяна Кручинина

Видео: канал Piter.TV