Андрей Носков: Петербург выплевывает людей

Актер театра и кино Андрей Носков поделился с каналом Piter.TV своим мнением о двух столицах

Андрей Носков уверен, намного проще построить карьеру в Москве, но большая любовь к Санкт-Петербургу не позволяет актеру переехать.

"Москва меня периодически зовет, периодически я туда уезжаю на короткое или на долгое время, но возвращаюсь. Пока меня до конца не доконал Санкт-Петербург, хотя он город тяжелый, он очень часто выплевывает людей, он не любит людей. Петербург к людям безразличен: хотите – живите, не хотите – нет", - рассуждает актер.

По мнению актера, Москва в отличие от Санкт-Петербурга не безразлична к своим жителям.

"Москва сразу берет тебя в оборот, выжимает из тебя все силы, если ты слаб. Можешь это – делай это, можешь то – делай то. А в Петербурге всем все равно. Но это прекрасно! Мы не от кого не зависим, мы такие немножко праздные. В этом есть свои какие-то домашние прелести", - говорит Андрей Носков.

Также канал Piter.TV поговорил с Андреем Носковым о чувстве юмора: помогает ли он справиться с трудностями и можно ли его как-то развивать?

"Есть понятие "человеческое чувство юмора". Например, я совершенно не помню анекдотов и не умею их рассказывать, и шутить в жизни я не очень могу. И есть понятие "сценического юмора". Я думаю, этому можно иногда научиться. Если ты ироничен к ситуации, к себе, то это помогает. А юмор только иронию в некую форму облекает", - делится Андрей Носков.





Видео: Piter.TV

Михаил Половинчук, Татьяна Кручинина, Шекер Аскералиева