Андрей Малахов признался, что купил спиннер в переходе

Знаменитый ведущий вместе со своей супругой приехал в Петербург, чтобы побывать на международном фестиваль "Белые ночи 2017", который проходил в эти выходные. И хотя, Андрей надеялся остаться просто зрителем, веселые ведущие в лице Алексея Воробьева и Елены Север не упустили своей возможности и не только "вытащили" журналиста первого канала на сцену, но и узнали, что у Андрея в карманах.

"Ты знаешь, что у меня здесь?" – загадочно спросил Малахов у Воробьева, засовывая руку в пиджак.

И пока зрители заинтересованно вытягивали шеи и пытались разглядеть непонятную маленькую вещицу, которую достал из недр внутреннего кармана ведущий "Пусть говорят", Андрей задал Алексею второй неожиданный вопрос: "А у тебя есть спиннер?".

Певец, в свою очередь, долго не раздумывая, поинтересовался, а что же Андрей Малахов с ним делает? И в итоге, выяснилось, что ведущий, как и все любители этой новой игрушки, спиннер просто крутит:

"У меня такой он, простой, купленный в переходе, его можно зажигать, он даже будет цвета менять" – делится с коллегами по сцене Андрей Малахов.

А Алексей, не сдерживая волну искрометных шуток, продолжил раскрывать зрителям "Белых ночей" все остальные нюансы личного времяпрепровождения и заработка ведущего первого канала:

"То есть, вы продюсер вот этой штуки? Просто раскручиваете ее? И пусть говорят, что Андрей Малахов ездит только с личным водителем, нет. Он ходит по переходам и покупает спиннеры. Между прочим, подписывайтесь на инстаграм Андрея Малахова, он их там еще и продает. "Этот спиннер с моим автографом и я его уже вертел" – говорит Андрей, после чего, конечно, они сильно растут в цене".

Видео: Piter.tv