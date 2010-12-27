Андрей Кутепов продолжит работу Тюльпанова над законопроектом по защите новорождённых детей

представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов работает над законопроектом, направленным на обеспечение права ребенка на жизнь, в случае если он нежелателен, а мать ребенка, находящаяся в тяжелой жизненной ситуации, хочет остаться неизвестной

Главной задачей Андрей Кутепов видит сохранение права ребенка на жизнь, закрепленного в статье 6 Конвенции ООН о правах ребенка, которая вступила в силу для России 15 сентября 1990 года.

В последние годы увеличилось количество случаев, когда новорожденных детей отчаявшиеся матери оставляли прямо на улице или в подъездах.

Напомним, сейчас по закону, если женщина хочет отказаться от ребенка, то она может прийти в родильный дом, в приемном отделении написать заявление на отказ. Тогда социальные службы возьмут этого малыша и будут искать ему новую семью. Между тем в реальности далеко не все матери, решившие отказаться от младенца, официально оставляют его в роддоме. Каждый год около 6 000 матерей отказываются от своих новорожденных детей. Но помимо этого есть еще процент рожениц, которые боятся идти в больницу из-за лишних вопросов, которые задают врачи при отказе от ребенка. При этом таким мамам не безразлична судьба ребенка, и именно поэтому они оставляют младенцев в общественных местах в надежде на то, что кто-нибудь найдет их и позаботиться. Зачастую помощь не успевает вовремя.



«Важно обеспечить баланс между сохранением жизни ребенка и анонимностью женщины, передающей своего ребенка социальным службам. Создание мест, где женщина может в условиях полной анонимности передать своего ребенка без угрозы для его здоровья и жизни необходимо!», - говорит сенатор.



С 2012 года места анонимного оставления ребенка есть при медучреждениях и религиозных организациях Краснодарского, Пермского, Камчатского, Ставропольского краев, Владимирской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Московской, Псковской, Свердловской областей. Они дают полную анонимность для матери, но не оставляют ребенку возможность узнать о своих родных. Поэтому важно ввести в обиход информационные листы, куда мать может внести свои данные. Информация может быть предоставлена ребенку по требованию при согласии биологической матери.

Андрей Кутепов ставит во главу угла жизнь детей, их возможности и социализацию в обществе. Cенатор продолжит дело своего коллеги и земляка Вадима Тюльпанова в рамках работы проекта «Единая семья».





Проект «Единая семья» был создан в 2009 году при содействии Правительства Санкт- Петербурга. За это время было проведено множество масштабных событий федерального значения, форумов, конгрессов и круглых столов, ставших значимыми событиями города и принесших немало плодов. Проект «Единая семья» направлен на возрождение общественных традиций милосердия и попечения детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, детей-сирот, детей с инвалидностью и неизлечимыми заболеваниями. Одним из направлений проекта является право тяжело и неизлечимо больных детей на социальную адаптацию и развитие в обществе.



Сейчас Проект активно работает в области паллиативной помощи, поддерживает социальные региональные инициативы и работает более чем в 60 регионах нашей страны. Основная цель проекта - бороться за жизнь ребенка, за его здоровье, права и возможности, за его будущее и будущее всей нации.





