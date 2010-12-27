Андрей Кутепов принял участие в передаче двух микроавтобусов для нужд Детского хосписа

сенатор от Санкт-Петербурга принял участие в торжественной передача двух комфортабельных микроавтобусов для нужд Детского хосписа. В этом году в распоряжение хосписа поступают два белых восьмиместных микроавтобуса Volkswagen Caravelle с удобными сдвижными дверьми

Андрей Кутепов, куратор направления паллиативной помощи детям считает, что какие бы хорошие условия не были бы созданы в хосписе, детям трудно находиться все время в четырех стенах: «Детям, конечно, нужны новые впечатления, положительные эмоции. И мы рады, что людей, которые стремятся помочь им в этом становится все больше и больше» - отметил сенатор. «Основной принцип философии учреждения — это помогать жить, несмотря на тяжесть состояния, обнимать каждый момент жизни и для нас очень важно организовывать те мероприятия, которые помогли бы им участвовать в общественной жизни города, посещать дворцы и музеи Санкт-Петербурга» - добавил основатель и руководитель Санкт-Петербургского Детского хосписа Александр Ткаченко. Санкт-Петербургский Детский хоспис является первым учреждением паллиативной помощи детям в России, которое работает с 2003 года. Ежегодно более 400 тяжелобольных детей и их родных получают помощь специалистов. Детский хоспис давно стал ресурсным центром по развитию данного направления в других регионах Российской Федерации. Результатом многолетнего научного труда и практического опыта стало развитие системы паллиативной помощи детям на государственном уровне.