Андрей Кутепов поздравляет серебряных чемпионов

Андрей Кутепов поздравляя ФК Тотем отметил: «Сегодня мы с гордостью говорим о том, что команда ребят из детских домов Красноярска стала серебряным призёром чемпионата мира по футболу. Вдвойне приятно, что одной из разминок для команды, представляющей Россию на международном турнире, стал товарищеский матч между сборной Совета Федерации и ФК Тотем. Глядя на этих ребят, верится в победоносное будущее нашего футбола».

16 июля в Варшаве прошел заключительный этап чемпионата мира среди детских домов и школ-интернатов. Россию представлял ФК «Тотем», в составе которого играли воспитанники детского дома № 1 и детского дома имени Хазрета Совмена г. Красноярска.

В первый день чемпионата «Тотем» обыграл Палестину, Германию, Литву, Хорватию и Словению. Одержав 5 уверенных побед, Россия вышла на первое место в своей группе.

В финале ребята играли с самым сильным соперником турнира - сборной Испании. В итоге, Испания завоевала золото, а Россия, представленная ФК «Тотем» из Красноярска, получила серебряные медали.