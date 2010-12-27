Андрей Кутепов поднял ряд вопросов на панельной дискуссии в рамках ПМЭФ

Андрей Кутепов принял участие в панельной дискуссии в рамках программы Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2017 по тематике туризм на тему «Экономический эффект от проведения крупномасштабных мероприятий на примере глобальных спортивных событий.

В последние годы Россия стала постоянной площадкой для проведения крупных международных спортивных соревнований и это оказывает положительное влияние на экономическую сферу жизни, на решение ряда глобальных проблем региона и города.

Андрей Викторович Кутепов, избранный Председателем Временной комиссии СФ по вопросам подготовки и проведения в РФ чемпионата мира по футболу 2018 отметил, что мероприятия крупного масштаба обеспечивают д ополнительную занятость населения, способствуют р азвитию инфраструктуры и туристической отрасли, являются отличной пропагандой здорового образа жизни, дают рост объема торговли.

Вместе с тем сенатор обозначил ряд вопросов, которые стоит учитывать при подг отовке к проведению предстоящего спортивного события в Санкт-Петербурге: « Сейчас минимальное расстояние, на которое возможно подвезти болельщиков на метро или автобусами - 1,5 километра до стадиона на Крестовском острове. Следует обратить внимание на п еревозку болельщиков на стадион.

Важным вопросом является номерной фонд. По разным данным в период проведения футбольного чемпионата планируется принять не менее 500 тысяч болельщиков. При этом, номерной фонд качественных гостиниц примерно 18 тысяч номеров. Общий номерной фонд примерно 33 тысячи. Где будут размещаться остальные? В городе не полностью заполнен сегмент апарт-отелей. Такой формат подходит семейным людям. Не хватает мест размещения малобюджетным туристам».

Парламентарий отметил, что по аналитическим данным объем туристического потока в 2017-2018 годах будет оставаться на высоком уровне (не менее 7-7,2 млн. человек в год), что сохранит спрос на гостиничные услуги сегмента 3*-4*.