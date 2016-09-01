Андрей Аршавин назвал имя дочери от Алисы Казьминой

Девочке дали редкое имя

В СМИ просочилась информация о четвертом ребенке футболиста Андрея Аршавина – девочке, которую его новая партнерша Алиса Казьмина 1 февраля 2017 года родила в одной из клиник Испании.

Пресса распространила сообщение о том, что дочь Андрея Аршавина получила необычное и редкое имя, а в интерпретации СМИ оно и вовсе выглядит несколько странным – "Есеня" (возможно, впрочем, на самом деле девочку назвали Есенией).

Девочка стала четвертым ребенком Аршавина – у Андрея уже есть трое детей от телеведущей Первого канала Юлии Барановской, с которой они прожили 9 лет в гражданском браке.

Дочь Андрея Аршавина и Алисы Казьминой родилась 1 февраля в одной из клиник Испании. Первоначально в СМИ возникла путаница относительно пола ребенка – изначально все публиковали информацию о том, что у футболиста родился мальчик. Но после выяснилось, что Аршавин стал счастливым отцом девочки.

Видео: архив