Пластический хирург частично поддержал инициативу Виталия Милонова

Пластический хирург Андрей Андриевский частично поддержал инициативу Виталия Милонова по запрету рекламы пластических операций. По его словам, запретить стоит лишь навязчивую рекламу.

В СМИ появилась информация о том, что депутат Государственной Думы Виталий Милонов просит главу Минздрава Веронику Скворцову поддержать его предложение о полном запрете на рекламу пластических операций. По словам Виталия Милонова, женщины верят в красочную рекламу и ложатся под нож хирурга, не подозревая, что они подвергают себя опасности.



Своим мнением по поводу пластических операций и рекламы процедуры поделился пластический хирург, кандидат наук Андрей Андриевский.



По его словам, раньше работать хирургом мог любой желающий, однако на данный момент государство урегулировало эту ситуацию.



"Раньше можно было за 4 месяца получить сертификат и начинать проводить операции, хорошо, что сейчас наше государство ввело законы, новые правила, теперь нужно пройти ординатуру. Это уже обезопасит наших пациентов" - говорит специалист.



По мнению эксперта, полностью рекламу запрещать не стоит, но нужно запретить ее навязчивые элементы.



"Что касается запрета рекламы, тут ситуация двоякая. Рекламировать себя как специалиста - это нормально, а рекламировать пластические операции с какими-то скидками - точно сказать не могу. Агрессивная реклама - это не есть хорошо. Хирург должен быть знаменит своими работами, как профессионал, а не просто "приходите, я вам сделаю грудь", а хирург из себя ничего не представляет" - делится Андрей Андриевский.



Также эксперт рассказал о том, что сами пластические операции не так опасны, намного опаснее могут быть их последствия. Но, специалист делает поправку, что результат работы напрямую зависит от хирурга.