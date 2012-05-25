В СМИ появилась информация о том, что депутат Государственной Думы Виталий Милонов просит главу Минздрава Веронику Скворцову поддержать его предложение о полном запрете на рекламу пластических операций. По словам Виталия Милонова, женщины верят в красочную рекламу и ложатся под нож хирурга, не подозревая, что они подвергают себя опасности.
Своим мнением по поводу пластических операций и рекламы процедуры поделился пластический хирург, кандидат наук Андрей Андриевский.
По его словам, раньше работать хирургом мог любой желающий, однако на данный момент государство урегулировало эту ситуацию.
"Раньше можно было за 4 месяца получить сертификат и начинать проводить операции, хорошо, что сейчас наше государство ввело законы, новые правила, теперь нужно пройти ординатуру. Это уже обезопасит наших пациентов" - говорит специалист.
По мнению эксперта, полностью рекламу запрещать не стоит, но нужно запретить ее навязчивые элементы.
"Что касается запрета рекламы, тут ситуация двоякая. Рекламировать себя как специалиста - это нормально, а рекламировать пластические операции с какими-то скидками - точно сказать не могу. Агрессивная реклама - это не есть хорошо. Хирург должен быть знаменит своими работами, как профессионал, а не просто "приходите, я вам сделаю грудь", а хирург из себя ничего не представляет" - делится Андрей Андриевский.
Также эксперт рассказал о том, что сами пластические операции не так опасны, намного опаснее могут быть их последствия. Но, специалист делает поправку, что результат работы напрямую зависит от хирурга.
Пластический хирург частично поддержал инициативу Виталия Милонова
Пластический хирург Андрей Андриевский частично поддержал инициативу Виталия Милонова по запрету рекламы пластических операций. По его словам, запретить стоит лишь навязчивую рекламу.
В СМИ появилась информация о том, что депутат Государственной Думы Виталий Милонов просит главу Минздрава Веронику Скворцову поддержать его предложение о полном запрете на рекламу пластических операций. По словам Виталия Милонова, женщины верят в красочную рекламу и ложатся под нож хирурга, не подозревая, что они подвергают себя опасности.