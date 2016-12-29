Волочкова устроила разврат на Мальдивах

Анастасия Волочкова посетила Мальдивы. Результатом новогодних каникул на Юге стали новые развратные фото и видео в instagram звезды.

Анастасия Волочкова отдохнула на Мальдивах: фото и видео в Instagram

Балерина, спортсменка, светская львица и звезда Рунета Анастасия Волочкова снова оскандалилась. Девушка загрузила в Instagram фото-отчет о своем новогоднем отпуске на Мальдивах. Снимки получились еще более откровенными, чем обычно. Так, Анастасия Волочкова стремилась показать в кадре свою внушительную грудь и другие аппетитные изгибы тела. На некоторых фото Волочкова позировала без купальника: интимные части тела звезда прикрывала руками.

Сама красавица сыронизировала по поводу этих уже привычных для нее фото.

Дорогие мои. Ну потерпите меня в купальниках на протяжение отдыха. Я понимаю, что многим не дает покоя моя персона, моя форма, моя внешность и многое другое. Ну отпишитесь от моей странички, на время хотя бы.. Чтобы так не нервничать. А я за вас отдохну пока. И поплаваю.В купальничках, в трусиках или как мне захочется.., - написала она.

Заметим, что россияне по-разному отреагировали на очередной горячий фотосет от звезды балета. Многие осудили красавицу, а кто-то искренне восхитился ее прекрасным телом. Неожиданно в комментариях всплыла и тема конфликта между бедными и богатыми. Нашлись люди, которые пожаловались, что не могут позволить себе такой дорогой отдых и столь красивые "луки". Заметим, что это не первая подобная история с участием Анастасии Волочковой. Ранее мы писали, что появилось видео танца Анастасии Волочковой у шеста стрип-клуба в Екатеринбурге.

Видео: Instagram, Анастасия Волочкова