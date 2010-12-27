Анастасия Костенко попалась с комментарием на странице Тарасова в Instagram

В Instagram продолжается война фанатов Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко.

Фанаты Ольги Бузовой уверены, что окончательно определили личность разлучницы, которая могла разрушить брак "бузеныша" и Дмитрия Тарасова. Об этом они пишут в социальной сети Instagram. Здесь, под фотографией футболиста "Локомотива" на сборах, якобы был замечен любовный комментарий от Анастасии Костенко. Напомним, что именно эту студентку РУДН и участницу конкурса "Мисс Россия" подозревали в интимной связи с Дмитрием Тарасовым. Ей приписывали неоднократные половые контакты с миллионером и даже беременность от него. Впрочем сами Тарасов и Костенко все отрицали. Более того, после расставания футболиста с Бузовой, молодые люди так и не сошлись вместе вопреки ожиданиям озлобленных поклонников участницы "Дома-2".

Что касается комментария, который "спалил" Анастасии Костенко, то тут возникла некоторая путанница. Под фотографией Дмитрия Тарасова можно найти более 500 отзывов от возмущенных поклонниц Бузовой, осуждающих поступок брюнетки. Все они пишут о неком комментарии, который Костенко, как обладательница нескольких аккаунтов, по ошибке оставила с главной странички. Вот только сам "комментарий раздора" найти уже невозможно. То ли он был удален, то ли вообще затерялся на просторах социальных сетей.

Возможно, этого комментария и вовсе не было. Однако уже несколько федеральных СМИ написали о том, что таким образом Костенко подтвердила свою связь с Тарасовым. Сами же футболист и модель никак не комментируют случившееся.

Фото: Instagram, Дмитрий Тарасов, VK, Анастасия Костенко