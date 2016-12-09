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Американский коп снял ужасную аварию на трассе Лос-Анжделеса

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В стоящую машину влетел автомобиль и загорелся.

 3 декабря на одной из трасс Лос-Анджелеса, американский коп снял ужасную аварию с участием двух автомобилей. На видео видно, как на дороге стоит машина, внезапно на большой скорости в неё влетает с заду еще одна. От удара автомобили развернуло и одни из них загорелся. Полицейский тут же бросился на помощь и вытащил из горящего автомобиля пострадавшего человека. Вскоре приехали скорая и пожарные. Пострадавшего удалось спасти, а автомобиль потушить. Второй водитель отделался лёгкими повреждениями.

Теги: авария сша , дтп сша , новости сша
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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